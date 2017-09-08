Суд отказался снять запрет на выезд из России фигуранта «болотного дела» Непомнящих

Ярославский областной суд оставил в силе решение об административном надзоре за фигурантом «болотного дела» Иваном Непомнящих в течение двух лет. Сообщает фонд «Общественный вердикт».

Таким образом, суд отказался удовлетворить жалобу стороны защиты на запрет Непомнящих покидать Московскую область. Фигурант «болотного дела» также не может посещать массовые мероприятия и находиться вне дома с 10 вечера до 6 утра.

Отметим, что Непомнящих уже покинул Россию и находится в Праге. Оттуда он планировал вылететь на учебу в США.

Напомним, в конце августа Непомнящих вышел на свободу из ярославской колонии номер 1. После выхода из колонии суд удовлетворил иск администрации колонии об установлении над ним административного надзора.

В колонию участник акции протеста попал после того, как суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время акции на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Максим Прошкин