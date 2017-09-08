Гражданин Узбекистана пропал после решения суда об отмене его выдворения из России. Его нашли в отделе полиции со сломанной ногой

Адвокаты нашли в отделении полиции гражданина Узбекистана Рустама Рахимова, который пропал после того, как Мосгорсуд отказался депортировать его на родину, отменив решение нижестоящего суда.

Все эти годы Узбекистан добивается выдачи Рахимова на том основании, что в 2011 году он якобы вступил в организацию «Исламская партия Туркестана» (признана террористической и запрещена на территории России) и занимался пропагандой «построения единого исламского государства».

24 июля запрос на выдачу Рахимова Республике Узбекистан был удовлетворен Генпрокуратурой РФ, однако 7 сентября адвокату Розе Магомедовой удалось обжаловать это решение в Мосгорсуде как незаконное.

Однако Рахимов после вынесения этого решения не покинул конвойное помещение, и просто исчез. Спустя сутки адвокату Магомедовой удалось разыскать своего подзащитного по адресу Ярославское шоссе, 49 в здании ОМВД по Ярославскому району города Москвы. С его слов, сотрудники полиции били его в живот, не кормили и не поили, сломали ногу.

Полицейские со своей стороны поясняют, что травмы Рахимову были причинены в результате его сопротивления и попытки бегства.

Рахимов безвыездно проживает в России с 2013 года. Он является заявителем Комитета «Гражданское содействие» (организация, занимающаяся оказанием помощи беженцам и мигрантам – прим.ред.) и неоднократно ходатайствовал о присвоении ему статуса беженца в России.

Марк Поребисский