Жириновский попросил главу СК отпустить Серебренникова из-под домашнего ареста

Глава ЛДПР Владимир Жириновский обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает РБК.

В своем письме Жириновский обращает внимание Бастрыкина на то, что арест режиссера вызвал большой общественный резонанс.

«По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — говорится в письме Жириновского.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Жириновский обещал заступиться за Кирилла Серебренникова.

Напомним, 4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября.

Серебренников был задержан в конце августа в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. На следующий день Басманный суд Москвы отправил режиссера под домашний арест. Суд принял такое решение несмотря на многочисленные поручительства российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба.

Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).

Свою вину режиссер не признал, а обвинения в свой адрес он назвал абсурдными.