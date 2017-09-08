В центре Киева взорвался автомобиль. Водитель погиб

Продолжение При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, водитель погиб, сообщает «Громадьске».

В автомобиле, который был полностью уничтожен, также находилось двое пассажиров: женщина и ребенок. Как рассказывают очевидцы, их увезла скорая помощь.

Также сообщается, что автомобиль был с грузинскими номерами.

На месте происшествия работают полиция и медики. Причина взрыва устанавливается.

В конце августа в День Независимости Украины в Киеве на улице Грушевского между зданием правительства и стадионом «Динамо» произошел взрыв. Три человека пострадали.