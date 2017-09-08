В центре Киева взорвался автомобиль. Водитель погиб
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При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева
В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, водитель погиб, сообщает «Громадьске».
В автомобиле, который был полностью уничтожен, также находилось двое пассажиров: женщина и ребенок. Как рассказывают очевидцы, их увезла скорая помощь.
Также сообщается, что автомобиль был с грузинскими номерами.
На месте происшествия работают полиция и медики. Причина взрыва устанавливается.
В конце августа в День Независимости Украины в Киеве на улице Грушевского между зданием правительства и стадионом «Динамо» произошел взрыв. Три человека пострадали.