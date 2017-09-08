Суд отклонил иск гуковских шахтеров к главе ВЦИОМ за комментарий о «2% дерьма»

Останкинский суд Москвы отклонил иск к генеральному директору Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерию Федорову, поданный шахтерами из Гуково после рассуждений социолога о «2% дерьма», передает РБК.

Ростовские шахтеры требовали от Федорова извинений за комментарий, который он дал в ходе интервью на телеканале «Дождь». Тогда социолог, комментируя слова ведущего Владимира Соловьева о том, что участники протестных митингов в России представляют собой «2% дерьма», заявил, что «такого, извините, “дерьма” гораздо больше», около 15%.

В суде адвокат ответчика указывал на то, что Федоров произнес эту фразу, предварительно извинившись. Более того, отмечала защита Федорова, само ругательство ввел в дискуссию Соловьев, а глава ВЦИОМа лишь последовал его примеру — это было нужно, чтобы «остаться верным правилу стилистического единообразия дискуссии», пишет РБК.

До судебного разбирательства гендиректор ВЦИОМ написал инициативной группе письмо, в котором говорил, что не хотел никого обидеть и сочувствует бастующим шахтерам.

Напомним, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и группа шахтеров из города Гуково Ростовской области подали иск к Федорову за слова о «2% дерьма» в конце июля этого года. По мнению истцов, Федоров «нанес публичное оскорбление многочисленной социальной группе, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».

Истцы — сотрудники компании «Кингкоул» в городе Гуково Ростовской области, которым уже два года не выплачивают зарплату. По официальным данным, сумма задолженности составляет около 350 миллионов рублей.