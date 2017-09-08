В Кольском заливе произошел разлив нефти

В Кольском заливе сотрудники правоохранительных органов обнаружили нефтяное пятно, которое движется в сторону Мурманска. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области.

«В районе произведенного сброса загрязняющих веществ береговая полоса водного объекта на протяжении 100 метров загрязнена материалами нефтепродуктов, визуально установлено наличие на водном объекте нефтяной пленки на площади 360 кв.м.», — отмечают в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры обнаружили рядом с местом разлива на глубине 2 м трубу, которая прикрыта металлическим листом. Кроме того, на месте инцидента ощущается специфический резкий запах.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «загрязнение источников питьевого водоснабжения» (статья 250 УК РФ) не решен. Материалы проверки направлены.

Напомним, в октябре прошлого года в Северном море на платформе Clair, принадлежащей британской нефтяной компании BP, произошел разлив 95 тонн нефти.

Причиной разлива стал технический сбой системы, контролирующей разделение смешанной производственной жидкости, которая состоит из воды, нефти и газа.

Максим Прошкин