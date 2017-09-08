Детский омбудсмен предложила создать совет по оценке книг

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова выступила за создание в России независимого экспертного совета по оценке детских книг, сообщает РИА Новости.

«Хотелось бы некоего грифа, некой организации, некой экспертной структуры, которая бы помогла нам, родителям, выбрать эту книгу и сказать, что вот здесь эксперты, люди грамотные, проанализировали и сказали: да, это доступно и соответствует этому возрасту, там не будет абсурда, каких-то странных выражений или слов и так далее», — сказала Кузнецова на круглом столе в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Кузнецова отметила, что экспертиза данной структуры будет носить «рекомендательный формат».

«Может быть, это будет организация, объединение издательств детских. Может быть, будет иного формата структура, с участием экспертов, безусловно, авторитетных», — пояснила Кузнецова.

31 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным детский омбудсмен также заявила, что для обеспечения «информационной безопасности детей» необходимо не только только принять запретительные меры, но и позаботиться об увлечении «альтернативным контентом». По ее словам именно книги могут стать «альтернативным контентом» для подростков.