При взрыве машины в Киеве погиб «участник операции по ликвидации» Басаева

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Погибший в результате взрыва в автомобиле на Бессарабской площади в Киеве был членом чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Тимур Махаури. Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает телеканал «112 Украина».

Как рассказал журналистам «112 Украина» знакомый погибшего Тимерхан Манаев, Махаури «активно принимал участие еще в чеченской войне».

По словам директор департамента коммуникации МВД Украины, после взрыва машины возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч. 2 «Умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом». По предварительным данным, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле.

Шевченко добавил, что женщина, получившая серьезное ранение ноги, находится в тяжелом состоянии. Жизни ребенка, который также находился в автомобиле, ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в центре Киева взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами. В машине было трое пассажиров.

Тимура Махаури был также задержан в Турции в 2012 году по подозрению в убийствах, но через три года был освобожден по решению суда. По данным газеты «Коммерсантъ», он был ранее боевиком и мог быть использован российскими спецслужбами для ликвидации террориста Шамиля Басаева.

В Украине, по словам Шевченко, Махаури задерживался и привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление.

В июле 2006 года террорист Шамиль Басаев погиб в Ингушетии во время операция российских спецслужб.