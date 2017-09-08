Путин рекомендовал IT-компаниям переходить на отечественное ПО

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Пермского информационно-технологического кластера заявил, что российские IT-компании должны переходить на отечественное программное обеспечение (ПО).

В противном случае, по словам президента, государство не сможет использовать их продукцию из-за высоких рисков для безопасности не только в военной отрасли, но и в сфере энергоснабжения.

«Если вы будете все время в таком же объеме таскать и железо, и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится»,— заявил глава государства.

Президент России также добавил, что интернет вещей (Internet of Things, IoT) способен «кардинально изменить» промышленность и сделать экономику страны независимой.

«Кто будет владеть вот этими кластерами, информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире. Поэтому вот туда надо забираться», — заключил Путин.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о параметрах реализации программы «Цифровая экономика». В соответсвии с этим проектом, до 2024 года планируется сократить долю иностранного программного обеспечения в госсекторе до 10% и полностью перевести пользователей на антивирусный софт отечественных разработчиков.