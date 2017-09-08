В Сочи Свидетеля Иеговы арестовали на десять суток

В Сочи на десять суток арестовали члена запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» Сергея Исаева по обвинению в неподчинении законным требованиям полицейского (статья 19.3 КоАп). Об этом говорится в письме Европейской ассоциации христианских Свидетелей Иеговы, сообщает ОВД-Инфо.

Исаева и другого несовершеннолетнего члена религиозной организации задержали 6 сентября во время прогулки. Прохожий сообщил полиции, что по аллее гуляют Свидетели Иеговы, «которые запрещены».

Затем, пишет ОВД-Инфо, Исаева отвезли в ФСБ и обвинили в неподчинении требованию полицейским за отказ сесть в машину, которой, по данным Европейской ассоциации христианских Свидетелей Иеговы, не было.

Также в сообщении говорится, что за несколько часов до задержания в Хостинском районе Сочи полицейские обходили дома местных Свидетелей Иеговы. Они пытались выяснить, приходят ли к ним в гости единоверцы, а также есть ли среди них иностранцы.

В середине августа Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций.

17 июля Верховный признал законной ликвидацию российских «Свидетелей Иеговы». Ранее ВС запретил деятельность организации в России.

Напомним, 23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».