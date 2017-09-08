ЦИК отказался переносить выборы в Москве по жалобе Ходорковского

Центризбирком не стал переносить муниципальне выборы в Москве на другую дату по просьбе движения бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Открытые выборы», поскольку не обладает такими полномочиями. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ЦИК.

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Людям, у которых есть информация о нарушениях в ходе выборов, Центризбирком предложил обращаться в суды «с заявлением об отмене решения о назначении выборов при наличии на то оснований».

Ранее проект «Открытые выборы» обратился в ЦИК с петицией, в которой предложил перенести голосование в Москве с 10 на 17 сентября из-за провала Мосгоризбиркомом информационной кампании. Активисты заявили, что правительство Москвы специально не распространяло информацию о выборах, чтобы помочь победить кандидатам от партии власти.

Накануне о провале информационной кампании в Москве заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она обвинила в этом главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

В беседе с РБК глава ЦИК также заявила, что перед выборами было сделано «масса других вещей», но информирование о выборах — нет.