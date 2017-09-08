СК возбудил уголовное дело против экс-мэра Ростова

Против бывшего мэра города Ростов Ярославской области Юрия Бойко возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Согласно заявлению, Бойко подозревается в превышении должностных полномочий при выполнении областной целевой программы по модернизации города в период с августа по ноябрь 2012 года.

По версии следствия, Бойко перевел ООО «Радострой» 10,6 млн рублей, хотя генподрядчик в действительности не проводил работ по заключенному с ним контракту (строительство водопровода и канализации).

«В результате незаконной деятельности Главы городского поселения Ростов строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации до настоящего времени не завершено, объекты в эксплуатацию не введены, а бюджету Ярославской области и бюджету Ростова причинен имущественный ущерб на сумму 10 миллионов 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

На данный момент рассматривается вопрос об избрании Бойко меры пресечения. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Также обвинение предъявлено одному из депутатов Ярославской областной Думы Сергею Шмелеву, который является фактическим руководителем ООО «Радострой». Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее «Коммерсант» сообщил, что экс-мэр Ростова Юрий Бойко проходил по делу Шмелева как свидетель.

Юрий Бойко в 2009 году стал самым молодым мэром в истории России, избравшись на должность ростовского градоначальника в 29 лет. В 2013 году он возглавил областной департамент территориального развития, в 2015 году был назначен на должность вице-губернатора. На этом посту он курировал внутреннюю политику. В декабре 2016 года Бойко был отправлен в отставку, после чего ушел работать в бизнес.