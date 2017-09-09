Осужденный за хакерство в США сын депутата Госдумы признался в краже

Осужденный в США на 27 лет за кибермошенничество сын депутата Госдумы от ЛДПР Роман Селезнев признался в хакерской атаке на процессинговую компанию по сговору и в последующем обналичивании более 2 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры штата Джорджия.

Речь идет о компании RBS Worldpay, которая поставляет для банков онлайн-сервисы по осуществлению электронных платежей. Селезнев признался, что в 2008 году вступил в сговор с другими хакерами для взлома систем компании. По версии следствия, россиянин принимал участие в обналичивании более 2 миллионов долларов со взломанных кредитных карт.

«Подсудимый и подготовленная команда хакеров похитили более 2 миллионов долларов в банкоматах по всему миру», — приводит пресс-служба слова прокурора США Джона Хорна.

21 апреля суд в Сиэтле приговорил сына депутата от ЛДПР Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество. Следствие требовало дать сыну депутата 30 лет.

Как утверждало обвинение, Селезнев нанес ущерб стране на $170 миллионов. При задержании на Мальдивах в 2014 году на его компьютере якобы были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.

Сам Селезнев назвал это дело политически мотивированным, а себя признал политзаключенным и попросил помощи правительства России. Его отец — Владимир Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права. Россия внесла в список санкций четверых сотрудников минюста США.