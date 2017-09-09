Российских туристов эвакуировали с курортов Кубы из-за урагана «Ирма»

Всех российских туристов эвакуировали с курортных островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы из-за урагана «Ирма». Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства России на Кубе Надежда Сергиева.

«Ведущий кубинский туроператор "Гаванатур" заверил нас, что все российские туристы эвакуированы из этих курортных зон», — сказала Сергиева.

По словам пресс-атташе посольства, все российские туристы сейчас находятся в безопасности. При этом точное количество эвакуированных россиян не уточняется. Всего же с островов Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария были эвакуированы около 10 тысяч иностранных туристов, большинство из них — канадцы.

Сергиева добавила, что посольство России на Кубе создало кризисный штаб и открыло горячую линию из-за надвигающегося урана «Ирма».

«Из-за приближения "Ирмы" в посольстве состоялось экстренное заседание кризисного штаба для принятия своевременных мер по обеспечению сохранности жизни и здоровья российских граждан на Кубе. На сайте посольства размещены контактные телефоны горячей линии», — отметила пресс-атташе.

По словам Сергиевой, посольство и генконсульство России ведут постоянный мониторинг ситуации и находятся в тесном контакте с профильными кубинскими ведомствами — Национальным штабом гражданской обороны, МИД, МВД страны, а также Центром прогнозирования Кубинского института метеорологии.

Сергеева подчеркнула, что Куба имеет «огромный опыт» в предотвращении стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Посольство России на Кубе призвало всех находящихся там россиян внимательно следить за сообщениями СМИ, касающимися урагана «Ирма», а также следовать распоряжениям местных властей и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Всего с Кубы из-за приближения урагана «Ирма», по разным оценкам, эвакуировали от 700 тысяч до одного миллиона человек. В стане закрыты многие школы и государственные учреждения.

По последним данным, в результате урагана «Ирма», обрушившегося на регион Карибского бассейна, погибло не менее 22 человек. Согласно данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра «Ирмы» достигает около 70 м/с.