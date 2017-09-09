Путин поручил проанализировать случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства жителям Республики Крым и Севастополя. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил принять меры для исключения случаев необоснованного отказа в предоставлении российского гражданства и соблюдения сроков рассмотрения заявлений на его получение и принятия решений по этим заявлениям.

Выполнить это Путин поручил правительству, администрации президента, МВД и МИД России. Также к решению вопроса привлечены Верховный суд России и органы исполнительной власти Крыма и Севастополя. Поручение должно быть исполнено до 20 ноября 2017 года. Ответственными назначали премьер-министра России Дмитрия Медведева, руководителя администрации президента Антона Вайно, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Перечень поручений был создан по итогам поездки Владимира Путина в Севастополь 18 августа.