«Коммерсант»: Генпрокуратура вернула дело экс-главы «РусГидро» в СК

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, обвиняемого в незаконном начислении себе и некоторым топ-менеджерам компании премий почти на 200 миллионов рублей. Ведомство отправило материалы дело обратно в Следственный комитет (СК). Об этом пишет газета «Коммерсант».

Как отмечает газета, поводом для возвращения материалов в СК для дополнительного расследования стали «противоречия в данных финансово-экономических экспертиз», проведенных следствием и стороной защиты. Адвокаты Евгения Дода считали, что данные этих экспертиз опровергают позицию следствия о виновности их подзащитного. Для устранения возникших противоречий Генпрокуратура и приняла решение вернуть дело в СК, отмечает газета и уточняет, что это решение принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

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В свою очередь, следствие, как утверждают источники «Коммерсанта», рассчитывает быстро устранить нестыковки и снова направить дело прокурорам.

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Напомним, летом прошлого года правоохранители задержали экс-главу «РусГидро» Евгения Дода и главбуха компании Дмитрия Финкеля. Их обвиняют в хищении имущества «РусГидро» в особо крупном размере. По версии следствия, они изготовили, а Дод подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «РусГидро» по итогам 2013 года». Таким образом, он якобы начислил самому себе специальную премию по итогам годовой работы в размере 353,21 млн рублей (завысив размер премии не менее чем на 73,2 млн рублей).

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Премии, как считает следствие, незаконно получили и другие топ-менеджеры компании. В результате общая сумма ущерба, причиненного компании, составила 200 млн рублей.

Сами бизнесмены не признают своей вины и утверждают, что их действия находились в рамках закона.