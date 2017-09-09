В Югре 17 человек пострадали при столкновении пассажирского поезда с грузовиком. Обновлено

Обновлено Число пострадавших при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Югре увеличилось до 17 человек. Об этом Интерфаксу сообщил источник в экстренных службах. «За помощью к медикам уже обратились порядка 17 человек. У одних травмы, у других на фоне стресса обострились хронические заболевания», – сказал собеседник агентства.

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали десять человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона. По данным источника Интерфакс, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Как уточняет собеседник ТАСС, пассажирский поезд следовал из Адлера в Нижневартовск. Авария произошла на регулируемом железнодорожном перегоне Мегион – Нижневартовск. В результате столкновения с рельсов сошла вагонная тележка одного из вагонов.

По словам собеседника, в сошедшем с рельсов вагоне находились 11 человек. Всего в поезде был 361 пассажир. Сейчас, как отмечает агентство, на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, по предварительным данным, причиной аварии стало нарушение водителем грузовика правил дорожного движения – машина выехала на нерегулируемый переезд, где и произошло столкновение с поездом.

По уточненным данным источника Интерфакса, в результате аварии никто не погиб. При этом отмечается, что водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.