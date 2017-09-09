Минобороны раскрыло потери СССР на Кубе во время Карибского кризиса

Министерство обороны России обнародовало данные о потерях Советского союза на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса. По данным ведомства, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских военных. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

В сообщении Минобороны отмечается, что первые советские баллистические ракеты были доставлены на Кубу 9 сентября 1962 года в рамках секретной операции «Анадырь».

На Кубу, согласно данным Минобороны, отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более двух тысяч километров) и Р-14 (более четырех тысяч км) с ядерными боеголовками мощностью в одну мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 РСД (24 единицы Р-12 и 16 - Р-14).

В сообщении ведомства говорится, что операция «Анадырь» стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также «на угрозы американского военного вторжения на Кубу». В свою очередь, размещение СССР ракет на острове привело к резкому обострению советско-американских военно-политических отношений и вызвало Карибский кризис.