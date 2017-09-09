Украина запретила рэперу Басте въезд в страну за выступления в Крыму

Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд российскому рэперу Басте (Василий Вакуленко) за выступления в Крыму. Об этом говорится в заявлении СБУ, опубликованном изданием «Апостроф».

В публикации говориться, что издание обратилось в СБУ с вопросом о статусе Басты на Украине из-за того, что он выступал с концертами в Крыму уже после его вхождения в состав России.

«Апостроф» отмечает, что после его запроса стало известно, что СБУ неоднократно передавала Госпогранслужбе информацию о посещении Крыма рэпером. Несмотря на это 17 июня Баста выступил с концертом в Киеве.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что «визиты В.Вакуленко в Украину создают предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве», говорится в публикации «Апострофа».

Издание также отмечает, что следующий концерт Басты в Киеве был запланирован на 1 декабря 2017 года.