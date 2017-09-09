МВД предложило ужесточить наказание за подделку документов

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило ужесточить наказание за подделку или сбыт поддельных документов с двух до трех лет лишения свободы. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы поправок предлагают за подделку документов либо их сбыт наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы или принудительными работами на тот же срок. Сегодня за такие преступления, согласно действующему законодательству, предусматриваются аналогичные виды наказания, но сроком до двух лет.

Также МВД предлагает наказывать заключением в колонии сроком до одного года за хранение поддельных документов в целях их использования или сбыта. Сейчас совершение подобных правонарушений грозит арестом на полгода, либо наказанием, не связанным с лишением свободы.

Кроме того, в министерстве предлагают объявлять незаконным предпринимательство, не имеющее аккредитацию в случаях, когда такая аккредитация обязательна. По данным МВД, сегодня «получила широкое распространение практика создания нелегальных сетей по продаже сертификатов, протоколов соответствия не имеющими аккредитации лицами, которые не проводят необходимых испытаний и исследований продукции».

Как отмечают в МВД, несмотря снижение в последние годы количества связанных с подделкой документов преступлений, их число все еще остается высоким. Так, в 2014 году МВД зафиксировало почти 40 тысяч таких преступлений, в 2015 году — около 39 тысяч, а в 2016 году — более 33,7 тысяч.