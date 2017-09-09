Росприроднадзор возбудил дело из-за выбросов сероводорода в нескольких районах Москвы

Росприроднадзор возбудил административное дело по статье 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) после жалоб жителей юга-востока Москвы на запах сероводорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает Росприроднадзор, с жалобой на запах сероводорода обратились жители Капотни, Курьяново, Косино, Реутова и Балашихи. Кроме того, превышения допустимого содержания сероводорода в атмосфере зафиксировали и специалисты.

Чтобы выявить источник несанкционированных выбросов природоохранное ведомство начало проверку предприятий — Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), Люберецкого и Курьяновских;очистных сооружений ;Мосводоканала, Мусоросжигательного завода №;4 ;Экотехпром;. По данным Росприроднадзора, именно эти предприятия причастны к несанкционированным выбросам.

Отметим, что автоматические измерительные станции регулярно фиксируют в восточных и юго-восточных районах Москвы высокий уровень сероводорода в воздухе.