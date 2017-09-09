Президент России Владимир Путин открыл в Москве новый парк «Зарядье», построенный на месте гостиницы «Россия». Об этом сообщает агентство «Москва». Как отмечает агентство, в церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе столичной мэрии агентству сообщили, что в выходные, 9 и 10 сентября, парк «Зарядье» можно будет посетить только по приглашениям, которые ранее были распространены среди московских школьников. Свободный вход в парк будет открыт с 11 сентября.

Парк «Зарядье» построен на месте гостиницы «Россия», демонтированной в марте 2015 года. Зеленое пространство парка разделено на четыре ландшафтных зоны — степь, луг, северный ландыш и смешанный лес. Общая площадь парка составляет 10,2 га.

О том, что 9 сентября, на День Москвы президент России Владимир Путин откроет парк «Зарядье» ранее сообщал РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к Кремлю.