Три гандболистки молодежной сборной России сдали положительные допинг-пробы

Допинг-пробы трех российских гандболисток на молодежном Чемпионате Европы в Словении среди игроков до 19 лет оказались положительными. В них обнаружили мельдоний, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

ФГР сообщает, что ее уведомили о результатах экспертизы 23 августа, с тех пор она контактирует с представителями Антидопинговой службы Европейской федерации гандбола. Федерация проводит расследование по этому факту, ситуацию взял под контроль президент Сергей Шишкарев.

Генеральный директор ФГР Лев Воронин заявил, что спортсменки, сдавшие положительные допинг-пробы, умышленно не употребляли запрещенных препаратов.

На турнире в Словении, который завершился 6 августа, российская команда на завоевала серебряные медали, проиграв Франции в финале со счетом 26:31.