Журналистку «Профиля» уволили из-за статьи о выборах 10 сентября с критикой московских властей

Журналистку сайта делового журнала «Профиль» Надежду Афанасьеву уволили из-за материала о муниципальных выборах 10 сентября. В нем содержалась критика в адрес московских властей, которые вместо информирования москвичей о дате выборов и подробностях кампании предпочли замалчивать все, что с связано с предстоящим в воскресенье голосованием.

О своем увольнении Афанасьева рассказала в фейсбуке.

По словам Афанасьевой, получив материал, редактор сообщила, что текст неплохой, «но надо его уравновесить, учитывая ситуацию с мэрией». Афанасьева отредактировала статью, следуя рекомандациям редактора, но текст и тогда не был опубликован. После того, как Афанасьевой сообщили об увольнении, она выложила свой текст в интернете на свободной платформе Tilda.

«При оформлении (на работу — Ред.) мне не было сказано, что у журнала „особая“ редакционная политика по отношению к столичной мэрии», — написала Афанасьева.

Афанасьева рассказала, что редакция «Профиля» не критикует реновацию города и мэрию Москвы. Кроме того, за время работы журналистку обязывали публиковать на сайте так называемые «собянинки» — благожелательные новости о деятельности правительства Москвы, присылаемые в редакцию журнала «с анонимного адреса».

Редакция «Профиля» пока никак не комментировала заявления Надежды Афанасьевой.

«Новой газете» Надежда рассказала, что увольнение состоялось «устно».

«Меня уведомили об увольнении устно. Сказали, что в понедельник дадут обходной лист, я должна буду сдать пропуск в бизнес-центр. Я не знаю о реакции со стороны редакции после публикации. У меня на телефоне много пропущенных звонков с двух номеров — возможно,это кто-то из редакции, но мне после пятничного разговора не хочется в любом случае больше ни с кем из них общаться».

Российский деловой и аналитический еженедельный журнал«Профиль» издается с 1996 года. Главный редактор издания — Светлана Лолаева.

Анастасия Тороп