Собянин уволил замглавы управы Ново-Переделкино после видео с «подкупом» членов УИКов. Видео

Обновлено Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении замглавы управы района Ново-Переделкино Светланы Антоновой. «За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы. Документы в понедельник передадим в прокуратуру», — написал Собянин. Он также сообщил, что все председатели избирательных участковых комиссий в районе Ново-Переделкино заменены.

На Youtube опубликован видеоролик «Сколько стоят честные выборы?», в котором замглавы управы района Ново-Переделкино Светлана Антонова передает представителям нескольких участковых избирательных комиссий конверты с неизвестным содержанием, называя это «вознаграждением» и «авансом».

Неизвестно, с кем именно разговаривает Антонова, однако в видео указаны номера избирательных участков, в комиссии которых входят ее собеседники. В последней встрече также участвует глава ГБУ «Жилищник» в Ново-Переделкино и кандидат в муниципальные депутаты от «Единой России» Александр Соколов.

На одной из встреч Антонова подробно рассказывает схему, с помощью будет учитываться явку «наших сторонников». Она просит сообщать номера тех, кто уже пришел на участок.

Антонова просит начинать подсчет голосов только после звонка из управы и «попридержать комиссию».

«Наша судьба зависит, всей управы деньги и время [зависят] от того, как мы проведем выборы», — сообщает Антонова в другом разговоре представительнице УИК 2696.

В разговоре с «Медузой» Светлана Антонова косвенно подтвердила, что именно она фигурирует на видео, однако заявила, что его содержание «не соответствует действительности».

«Жуткая клевета, жуткая нарезка. Я сейчас просто в шоке. Потом перезвоню», — сказала она.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве в воскресенье, 10 сентября.