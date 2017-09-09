В Свердловской области в ДТП с самосвалом погибли восемь человек

На дороге в Свердловской области самосвал опрокинулся набок и придавил две машины УАЗ. В результате погибли восемь человек, пострадали трое. Об этом Интерфаксу сообщила представитель Главного управления МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

По словам Пелевиной, у самосвала лопнуло колесо. Инцидент произошел на 24-м километре дороги «Полевской тракт» в 17:30 по местному времени (15:30 по Москве). У самосвала отлетело колесо, и он завалился набок, придавив две машины. В момент происшествия в одном автомобиле было шесть человек, трое из которых погибли, во втором — пять. Никто из них не выжил.

«Ехали уазики или стояли — сейчас устанавливается», — сказала представитель ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.