Ректор ВШЭ: четверть россиян «неуспешны», общество на них тратит больше, чем получает

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что доля так называемых «неуспешных» людей в России составляет 25–28%, сообщает «Русская служба Би-би-си».

«Это люди, которые вносят нулевой или негативный вклад в ВВП, то есть на которых общество тратит больше, чем от них получает», — пояснил ректор, выступая на Московском экономическом форуме. По его словам, из-за этого происходят огромные потери человеческого капитала.

«Это примерно то же самое, что в Бразилии, Мексике и так далее. Но все эти страны трудоизбыточны», — добавил Кузьминов, отметив дефицит трудовой силы в России.

По словам ректора ВШЭ, в Европе доля «неуспешных людей» составляет 6–10%, и демографически Россия к ним ближе.

Для достижения европейского уровня ректор ВШЭ предлагает два инструмента: патронажная система работы с молодыми родителями и индивидуальная помощь детям в школах. Помимо этого Кузьминов считает, что необходимо сосредоточиться на профильном образовании в старшей школе.

По оценке Кузьминова, расходы бюджета на подобную систему потребуют дополнительные 0,7% ВВП.