Путин поручил рассмотреть идею введения утилизационного сбора на обувь

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать целесообразность введения утилизационного сбора на обувь, сообщается на сайте Кремля.

Предложение ввести в России такой сбор поступило от главы Российского союза кожевников и обувщиков Александры Андрунакиевич. По ее словам, это поможет регулировать ввоз обуви из некачественных материалов.

«Ведь к нам ввозят 80% рынка, из этих 80%, мы анализировали, порядка 65% — синтетического (всевозможные заменители), обуви по цене 4,5 доллара за пару, но по такой цене не может быть хорошей обуви», — заявила Андрунакиевич на совещании по развитию лёгкой промышленности.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что предложение о введение такого сбора «накроет» всех импортеров.

Поручение, которое появилось по итогам совещания по развитию лёгкой промышленности, должно быть выполнено до 20 ноября. Ответственным за его выполнение Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.