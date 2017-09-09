В Москве художник расклеил стикеры в поддержку Серебренникова

В Москве художник Артем Лоскутов расклеил стикеры в поддержку находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает Дождь.

По словам художника, для оформления Москвы ко Дню города используют изображения таких известных людей, как Цветаева и Пастернак. «При жизни их давили, а сейчас их фотографии на плакатах „Великие москвичи“», — сказал Лоскутов.

Слоган «Город, где творится история», говорит художник, заставляет его задуматься о Серебренникове.

Лоскутов опубликовал пост с хэштегом #мойдругкириллсеребренников, который друзья и коллеги режиссера использовали, чтобы поздравить Серебренникова с днем рождения. 7 сентября режиссеру исполнилось 48 лет.

Напомним, что Кирилл Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. 4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда и оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября.

Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба.

По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).

К празднованию 870-летия Москвы, которое проходит 9-10 сентября, мэрия украсила город баннерами с портретами российских деятелей культуры.