СК возбудил уголовное дело после столкновения поезда с грузовиком

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения грузовика с поездом на железнодорожном перегоне под Нижневартовском, в результате которого пострадали 16 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбужденного статье ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, 09 сентября 2017 года около 11 часов по местному времени (9 утра по мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде грузовик «Ивеко» столкнулся с поездом. В результате столкновения с рельсов сошла вагонная тележка одного из вагонов и были повреждены четыре вагона.

Среди основных причин столкновения, по данным властей Нижневартовска, рассматривается уснувший за рулем водитель и отказ тормозов у автомобиля.

Администрация города сообщила, что число пострадавших составило 17 человек, из них четверо — дети. Водитель грузовика находится в тяжелом состоянии.