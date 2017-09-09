Украинского режиссера Олега Сенцова нашли в СИЗО Иркутска

Члены ОНК обнаружили укранского режиссера Олега Сенцова в СИЗО №1 Иркутска. О его новом местонахождении рассказала правозащитница Зоя Светова в фейсбуке, но затем удалила сообщение. Информацию проверяют украинские официальные ведомства.

Сенцов в 2015 году был осужден на 20 лет колонии за подготовку теракта в Крыму, последний раз его видели в Якутске меньше недели назад. Чем объясняется его перевод в другую колонию — Сенцов, по словам правозащитников, не знает.

Напомним, виновным себя Сенцов не признал, а в кампании в его поддержку с требованиями осободить режиссера из-под стражи участвовали множество российских и зарубежных официальных лиц, деятелей культуры и искусства: Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, фильм режиссера Аскольда Курова о Сенцове показали на немецком кинофестивале, американский ПЕН-центр потребовал освободить режиссера, в его поддержку на западе устраивали акции Pusy Riot, ПАСЕ делал заявления о Сенцове.

Кремль заявлял, что не видит причин вмешиваться в судебный процесс над режиссером Сенцовым, а судили его не как режиссера, а как террориста.