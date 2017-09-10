Ритейлер электроники в США отказался от продажи программ «Лаборатории Касперского»

Крупнейший ритейлер электроники США Best Buy перестал продавать продукты «Лаборатории Касперского», так как опасается, что компания может передавать информацию о пользователях российским властям, сообщает газета Star Tribune.

По словам представителя Best Buy, пользователи, которые уже купили программы от российского производителя могут обменять на аналогичное ПО от другого разработчика в течение 45 дней.

Газета уточняет, что решение ритейлера основано на информации американских СМИ и заявлениях администрации президента США Дональда Трампа, собственного расследования Best Buy не проводил.

Одно из таких заявлений прозвучало в эфире CBS News в конце августа. Координатор по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс предупредил американцев, что использование программ «Лаборатории Касперского» может быть небезопасно.

По словам Джойса, у российских властей «есть контроль над информацией», которая поступает к российским компаниям.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами.

В свою очередь, в «Лаборатории Касперского» назвали запрет ее продукции в государственных органах США «геополитической борьбой».

Максим Прошкин