СМИ узнали о задержании директора сахалинской дочки «Роснефти»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 9 сентября директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. Об этом сообщает издание Sakhalin.Info.

По информации агентства, Бардина подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (статья 204 часть 8 УК РФ), а меру пресечения суд изберет 11 сентября.

Официальных комментариев по поводу этой информации не поступало.

Андрей Бардин занимал должность генерального директора ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» с 2014 года. Его предшественника Сергея Дряблова уволил глава «Роснефти» Игорь Сечин после визита на Сахалин.

До назначения в 2014 году, с 2011 года Бардин работал в центральном аппарате управления ОАО «НК "Роснефть"». В нефтяной отрасли работает с 1996 года.

Максим Прошкин