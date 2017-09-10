В Мосгоризбиркоме назвали провокацией видео с «подкупом» членов УИКов Ново-Переделкино

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что видеозапись, на которой экс-замглавы управы района Ново-Переделкино Светлана Антонова якобы обсуждает «фальсификацию» выборов, является спланированной провокацией. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я не исключаю, что это был монтаж, ролик был сделан чтобы разместить его специально в интернете и создать такой фон», — сказал Горбунов.

По его мнению, ролик могли выложить специально, чтобы отменить выборы в Ново-Переделкино.

Напомним, 9 сентября на Youtube опубликовали видеоролик «Сколько стоят честные выборы?», в котором на тот момент замглавы управы района Ново-Переделкино передает представителям нескольких участковых избирательных комиссий конверты с неизвестным содержанием, называя это «вознаграждением» и «авансом».

В разговоре с «Медузой» Антонова косвенно подтвердила, что именно она фигурирует на видео, однако заявила, что его содержание «не соответствует действительности».

Позже мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении замглавы управы района Ново-Переделкино за «грубейшие нарушения». «Документы в понедельник передадим в прокуратуру», — написал Собянин. Он также сообщил, что все председатели избирательных участковых комиссий в районе Ново-Переделкино заменены.

Максим Прошкин