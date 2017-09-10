Родственница Николая II подала в суд на киностудию Учителя

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова подала иск о защите чести и достоинства к киностудии «Рок». Сообщает Интерфакс со ссылкой на Октябрьский суд Санкт-Петербурга.

«Исковое заявление поступило в суд 21 августа и было передано для изучения судье», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что пока суд не принял никакого решения по данному иску.

В свою очередь, «Фонатнка» утверждает, что исковое заявление было подано депутатом Натальей Поклонской от имени Куликовской-Романовой. Отметим вдова племянника Николая II является гражданкой Канады, ей 91 год.

О том, что на Учителя в очередной раз подали в суд, Поклонская написала в своем фейсбуке. Она уточнила, что выступает истцом «по доверенности от полномочного лица».

Интерфаксу Учитель сказал, что ничего не слышал об исковом заявлении депутата Госдумы, так как «она очень много исков подавала».

Режиссер также высказался о том, что думает о действиях Поклонской: «Я относился к этому с некоторым юмором и иронией». Режиссер также считает, что все это «чисто ее человеческая история»

«Она действительно фанат Николая II. Мне кажется, она влюблена в него, реально (…) Когда она говорит об этом, мне понятно ее внутреннее состояние, она не воспринимает, например, эту красивую актрису, которая влюблена в ее кумира», — сказал Учитель.

Он также добавил, что перед съемками не встречался с потомками последней династии русских царей, а сценарист «около трех месяцев просидел в архивах» и нашел новые подробности, которые и внесли в фильм. Деятель культуры также напомнил, что в фильме присутствует доля вымысла.

Напомним, фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Максим Прошкин