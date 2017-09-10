«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали 130 участников акции в поддержку мусульман Мьянмы

Полиция задержала около 130 участников несогласованной акции на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в полиции.

Официально о какой-либо акции на Дворцовой площади не сообщалось, ничего не известно о том, кто являлся организатором несогласованного мероприятия.

«Фонтанка» уточняет, что некоторым задержанным намерены предъявить обвинения в нарушении правил проведения митингов и сопротивление полицейским.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать пикет у посольства Мьянмы 8 сентября, сославшись на то, что в уведомлении не указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников».

Напомним, несколько сотен мусульман устроили несанкционированную акцию у посольства Мьянмы в Москве, выражая таким образом свою поддержку народности рохинджа. Полиция не стала ее разгонять, однако на следующий день у посольства были задержаны 17 человек.

Аналогичные акции прошли в Черкесске, в Грозном и Махачкале. На митинг в Грозном, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек. На нем выступил глава республики Рамзан Кадыров.

В Мьянме в течение нескольких десятилетий продолжается конфликт между буддистами, которые составляют большинство населения страны, и этническим меньшинством — группой рохинджа. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства. Последнее обострение произошло в конце августа.

Максим Прошкин