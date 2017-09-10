Поезд с Саакашвили задержали на пути к Украине
Поезд, в котором едет на Украину экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, остановили в Польше по распоряжению Украинских железных дорог, сообщает издание «Громадское».
По словам очевидцев, прозвучало объявление, что в поезде находится «человек без необходимых документов», и пока он не покинет вагон, поезд не тронется.
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Спустя полтора часа поезд «Перемышль — Киев» все-таки отправился. О случившимся польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский, который находится рядом с Саакашвили, доложил министру иностранных дел Польши.
Помимо Сариуша-Вольского поддержать намерения Саакашвили приехала лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.
Отметим, что изначально экс-губернатор Одесской области, которого лишили гражданства, планировал пересечь границу с Украиной через КПП Краковец. Однако по пути переменил решение и пересел на поезд «Интерсити», чтобы «избежать провокаций».
В свою очередь, украинская госпогранслужба поручила изъять у Саакашвили внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные.
«То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его на территорию государства, из которого он прибыл», — заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.
Ранее главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции экс-губернатора Одесской области.
Напомним, 26 июля стало известно, что власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила гражданства Саакашвили.
В Грузии ему были заочно предъявлены обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Максим Прошкин