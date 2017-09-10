Мосгоризбирком объяснил проблемы с СМС-оповещением москвичей о выборах

В России выбирают губернаторов, парламентариев и муниципальных депутатов. Онлайн

Информационная кампания по освещению муниципальных выборов провалилась, потому что всего было отправлено 2,5 млн СМС-сообщений, когда в Москве зарегистрировано более 11 млн человек, сказал РБК Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Телефоны могут быть оформлены не на себя, на детей. Мне трудно сейчас говорить. После выборов будем разбираться», — добавил Горбунов.

Ранее Горбунов заявил, что комиссия дополнительно проинформирует москвичей о грядущих муниципальных выборах. К сообщениям с приглашением прийти на муниципальные выборы будет прикреплена ссылка на сайт Мосгоризбиркома, на котором можно узнать адрес участковой избирательной комиссии, отметил председатель комиссии.

Такое решение горизбирком принял, поскольку набора классических мер оповещения о предстоящих выборах оказалось недостаточно, отмечает Горбунов.

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Ранее в четверг глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Мосгоризбирком не смог в полной мере проинформировать граждан о предстоящих муниципальных выборах.

«Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута», — сказала Памфилова председателю Мосгоризбиркома.

Напомним, «Новая газета» сообщала, что по закону избирательные комиссии должны были уведомить граждан о дате и месте проведения выборов за десять дней до голосования, но этого не случилось. О том, что во время кампании по муниципальным выборам в Москве практически отсутствует информирование также писали «Ведомости».

10 сентября в России проходит Единый день голосования. В 16 регионах страны граждане выберут себе губернаторов, еще в шести — депутатов законодательных органов. В других регионах пройдут местные выборы; в Москве, например, в этот раз будут выбирать муниципальных депутатов.

Максим Прошкин