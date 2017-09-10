«Роснефть» увеличит поставки нефти в Китай до 40 млн тонн

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что госкомпания планирует поставить в Китай в 2017 году 40 млн тонн нефти, сообщает телеканал «Россия 1».

«Это рекордное количество», — заявил Сечин.

Ранее сообщалось, что китайская CEFC станет владельцем 14,2% акций «Роснефти». Компания войдет в состав акционеров «Роснефти» после того, как выкупит часть пакета у Glencore и катарского фонда. Glencore продаст акции по средней цене акций за последний месяц с премией около 16%.

На данный момент в акционеры «Роснефти» входят государственная АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), QHG Shares Pte. Ltd, представляющая интересы суверенного инвестфонда Катара и швейцарского трейдера Glencore.

Напомним, «Роснефть» и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и контракт на пять лет на поставку нефти. В соглашении идет речь о развитии партнерства по проектам в Восточной Сибири.

Максим Прошкин