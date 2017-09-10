Автобус с Саакашвили на украинской границе встретил спецназ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на украинском пограничном пункте «Шегини» его встретил «спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами». Об этом Саакашвили сказал в эфире украинского телеканала Newsone.

«Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», — заявил политик.

В свою очередь, в службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что КПП «Шегини» заминирован. Об этом говорится в сообщении службы, переданном украинским пограничникам, документ процитировал украинский дипломат Маркиян Лубкивский, сообщает Newsone.

Ранее польские пограничники по распоряжению украинских железных дорог остановили поезд, в котором ехал на Украину экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Изначально Саакашвили планировал пересечь границу с Украиной через КПП «Краковец». Но по пути к КПП политик решил пересесть на поезд «Интерсити», чтобы «избежать провокаций».

В свою очередь, украинская госпогранслужба поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные.

Ранее главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Напомним о том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

В Грузии ему были заочно предъявлены обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.