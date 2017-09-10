Михаил Саакашвили через кордон силовиков прорвался на территорию Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвал кордон силовиков и пересек границу Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» со ссылкой на слова украинского депутата Ивана Крулько.

Автобус, в котором находился Саакашвили и Юлия Тимошенко, проехал через границу. Затем польский офицер сообщил журналистам, которые находились в другогом автобусе, что украинская сторона закрывает пограничный переход.

По сообщениям украинских пограничников переходы «Шегини», «Краковец», через который политик уже пытался пройти через границу, заминированы. Также закрыт пешеходный переход.

Около пропускного пункта выстроилась огромная очередь из машин, люди подошли к переходу и скандируют «Домой!».

Ранее польские пограничники по распоряжению украинских железных дорог остановили поезд, в котором ехал на Украину экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Украинская госпогранслужба поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные. Также главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Напомним, о том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

В Грузии ему были заочно предъявлены обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.