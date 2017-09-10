В Москве задержали 19 участников прогулки «Новой оппозиции»

Полиция задержала у Музея революции участников прогулки «Новой оппозиции». Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо».

Как уточняет издание, у участников акции не было с собой плакатов, листовок и других средств агитации. По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных — Ольга Романова, Дмитрий Мезенин, Марина Моргунова и Дмитрий Лазарев. Уточняется, что задержанных отвезли в ОВД Краснопресненский и ОВД по Мещанскому району.

Интернет-газета «Грани.ру» опубликовала видеозапись прогулки «Новой оппозиции».