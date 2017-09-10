МВД Украины связало взрыв автомобиля в центре Киева с российскими спецслужбами

В министерстве внутренних дел Украины среди трех основных версий взрыва автомобиля в Киеве 8 сентября, в результате которого ​погиб Тимур Махаури(по данным СМИ, Махаури был членом чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, — ред.), рассматривают действия российских спецслужб. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко.

«Версия первая — это могло быть связано со спецслужбами РФ или кадыровскими спецслужбами, которые довольно самостоятельны», — сказал Шевченко.

По словам представителя министерства, также среди основных версий следствия — «уголовное выяснение отношений» и межличностные отношения.

Шевченко добавил, что у правоохранительных органов есть основания переквалифицировать преступление со статьи об умышленном убийстве на террористический акт, поскольку при взрыве пострадали два человека.

8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами. В машине было трое пассажиров. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной взрыва стала взрывное устройство, заложенное в автомобиле.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, комментируя сообщения о взрыве автомобиля, заявил, что погибший в результате происшествия на Бессарабской площади в Киеве был членом чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Тимур Махаури.

Как рассказал журналистам «112 Украина» знакомый погибшего Тимерхан Манаев, Махаури «активно принимал участие еще в чеченской войне».