Генпрокурор Украины прокомментировал прорыв Саакашвили через украинскую границу

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости привлечь бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности за «прорыв государственной границы». Об этом Луценко написал в фейсбуке.

«Закон требует привлечь к уголовной ответственности тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями, или способствовал им советами или действиями. Это будет сделано. Как будет дана оценка и действий властных институтов в течение сегодняшних событий. Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен — попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу», — написал Луценко.

По словам генпрокурора Украины, «единственный путь решения споров о законности действий властей в отношении гражданина — суд». «Именно так Иванишвили вернул себе паспорт, который ему в свое время отменил Саакашвили», — отметил Луценко.

«Силовой сценарий решения вопроса — прецедент для сторонников Захарченко, Януковича, Клименко, любого, кто соберет пару тысяч активистов», — заключил генпрокурор страны.

Ранее в воскресенье бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины. Политик в окружении сторонников прорвал кордон силовиков и пересек польско-украинскую границу в районе пропускного пункта «Шегини». После прорыва КПП Саакашвили сообщил о планах ехать во Львов.

Ранее польские пограничники по распоряжению украинских железных дорог остановили поезд, в котором Саакашвили ехал на Украину. Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные. Также главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Напомним, о том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

В Грузии Саакашвили заочно предъявили обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, а также в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.