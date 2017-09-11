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Оппозиционные кандидаты победили на муниципальных выборах в Москве

«Яблоко» заявило о победе 50 своих делегатов на муниципальных выборах в Москве

Политика

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Штаб объединенных демократов: представители «Яблока» взяли большинство в 8 районах Москвы

Пресс-служба партии «Яблоко» анонсировало предварительную победу более 50 своих кандидатов на выборах муниципальных депутатов в Москве. Причем в трех из районов Москвы — Гагаринском, Хамовниках и Якиманке — «Яблоко» таким образом будет иметь большинство в муниципальных советах. Что теоретически дает право ставить вопрос о смене главы управы района.

Выборы муниципальных депутатов в Москве 10 сентября прошли при очень низкой явке. На 18:00 Мосгоризбирком рассчитывал ее на уровне 12%, а к закрытию участков голосования прогнозировал 15%.

Столь низкая явка, по мнению экспертов, сыгравшая на руку кандидатам от «партии власти», была выгодна московским властям, которые не провели информационную кампанию о предстоящих выборах среди москвичей на должном уровне. Глава ЦИК Элла Памфилова вынесла по этому поводу замечание главе Мосгоризбиркома.

Теги:
муниципальные депутаты, москва, выборы
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