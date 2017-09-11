Кандидаты штаба объединенных демократов победили в 50 районах Москвы. Обновлено

продолжение Яшин, Штейн, Азар. Оппозиционные кандидаты победили на муниципальных выборах в ЦАО Москвы. Подробности

Дмитрий Гудков и штаб объединенных демократов. Фото: Татьяна Васильчук, "Новая"

обновлено 11 сентября, 2:00 мск В штабе обработали 1/6 голосов. Прошли в советы муниципальных депутатов 190 кандидатов объединенных демократов. «Взяли центр», — комментирует глава штаба Максим Кац. В районах за пределами Садового кольца у кандидатов по 1-2 мандата. Подсчет продолжается.

На 12 часов ночи 11 сентября депутатские мандаты предварительно получают: 110 представителей «Яблока», 43 самовыдвиженца и 418 — кандидатов от «Единой России».

По информации штаба, «гудковские» забирают большинство мандатов в следующих районах: Якиманка, Тверской, Гагаринский, Красносельский, Ломоносовский, Академический, Хамовники и Басманный.

— Порядка 10 районов, где мы взяли большинство, в некоторых — взяли все мандаты, — говорит Гудков, — В Москве больше нет никаких парламентских партий, кроме «Единой России». Единственная политическая сила, которая может противостоять Путину и Собянину в Москве — это объединенные демократы. По динамике у нас может пройти в итоге 150 человек. «Яблоко» везде идет на втором месте, где-то — даже на первом. Из КПРФ проходят единицы. Это серьезная история успеха, которая была нужна всем. Никогда такого не было в Москве. Москва задала тон всей российской политике, и главное, что сегодня ничего не закончится.

Руководитель штаба Гудкова Максим Кац высоко оценивает первые промежуточные результаты:

— Арбат промазали, конечно. Они там «резиновую квартиру» устроили в здании Минобороны, привезли военных голосовать на замазанные камеры. Полное отсутствие «Единой России» — в Хамовниках и Тверском.

«Еще смешно, что в Гагаринском, похоже, точно проходят 12 «яблочников», а это округ, в котором голосовал Путин».

То, что мы взяли все мандаты в некоторых районах, — это просто потрясающе.

11 сентября в 15:00 Гудков даст пресс-конференцию по итогам выборов в муниципальные депутаты.

Напомним, большинство в муниципальных советах теоретически дает право ставить вопрос о смене главы управы.

Выборы 10 сентября в Москве прошли при очень низкой явке (по данным Мосгоризбиркома она составила около 15%), ответственность за которую участники выборов возложили на мэрию. Городские власти якобы были заинтересованы в том, чтобы москвичи не знали о выборах, что давало возможность выиграть кандидатам от «партии власти». Однако за день до выборов мэр Собянин вмешался в начинающийся скандал с роликом о готовящихся махинациях в управе района Ново-Переделкино, тут же уволив его руководство и пообещав «чистые выборы».

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