Оппозиционные кандидаты победили на муниципальных выборах в Москве

Оппозиционные кандидаты Илья Азар, Люся Штейн и Илья Яшин победили на муниципальных выборах в Москве.

Корреспондент «Новой газеты» Илья Азар сообщил в твиттере, что в первом округе района Хамовники, где он участвовал в выборах, не прошел ни один депутат «Единой России».



Сотрудница штаба Дмитрия Гудкова Люся Штейн набрала 1153 голосов избирателей Басманного округа.

В Красносельском районе Москвы победила команда политика Ильи Яшина. О победе в Тимирязевском районе сообщила Юлия Галямина.

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Напомним, 10 сентября в России прошел Единый день голосования. В 16 регионах страны граждане выбирали губернаторов, еще в шести — депутатов законодательных органов. В других регионах прошли местные выборы; например, в Москве состоялись выборы муниципальных депутатов.