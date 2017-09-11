Независимые кандидаты могут получить большинство в 14 муниципальных собраниях Москвы

Независимые кандидаты в муниципальные депутаты Москвы, которых поддержал штаб Дмитрия Гудкова, партия «Яблоко» и «Парнас», по предварительным данным получают большинство в 14 районах столицы.

По подсчетам штаба Гудкова, независимые кандидаты лидируют по числу мест в Гагаринском (12 из 12 мест), Академическом (8 из 12 мест), Тверском (11 из 12 мест), Ломоносовском (8 из 10 мест), Останкинском (9 из 12 мест), Пресненском (10 из 15 мест), Тимирязевском (8 из 15 мест), Левобережном (6 из 10 мест) и Красносельском (7 из 10 мест) районах.

Также поддержанные штабом кандидаты, по предварительным данным, получают большинство в муниципальных собраниях Хамовников (9 из 10 мест), Зюзино (8 из 15 мест), Измайлово (8 из 14 мест), Коньково (8 из 15 мест) и Аэропорта (7 из 12 мест).

В частности, победу на муниципальных выборах удалось одержать оппозиционеру Илье Яшину и его списку от движения «Солидарность» (Красносельский район), специальному корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару (Хамовники) и активистке Люсе Штейн (Басманный район).

Подсчет голосов продолжается. Официальные результаты будут объявлены Мосгоризбиркомом ближе к полудню понедельника.

Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, в Москве прошли муниципальные выборы. По оценкам председателя Мосгоризиркома Валентина Горбунова, явка на выборах в Москве составляет 14-15%.

«Среди лидеров в основном кандидаты от «Единой России», также побеждают представители «Яблока», КПРФ, других политических партий и самовыдвиженцы», — рассказал Горбунов.