На выборах глав регионов победу одержали кандидаты от «Единой России»

16 кандидатов от партии «Единая Россия» лидируют в голосовании на выборах глав регионов, которые состоялись накануне в Единый день голосования. Результаты подсчета голосов на 6:00 по мск приводит ТАСС.

Выборы глав регионов проходили в 16 субъектах Российской Федерации. В Белгородской области победу одержал действующий глава региона Евгений Савченко, набрав 69% голосов, его коллега из Томской области Сергей Жвачкин получил более 60%.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов получил 87% голосов, его коллега из Марий Эл Александр Евстифеев — 88%, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов лидирует с 81%. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков выигрывает с более 60% голосов, Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев — с 64% голосов.

Кандидат на пост главы Мордовии Владимир Волков одержал победу с показателем более 89%, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин набрал почти 68%, Максим Решетников становится губернатором Пермского края (81%).

В Рязанской области побеждает Врио губернатора Николай Любимов (80%), его коллега из Саратовской области Валерий Радаев лидирует с результатом 75%. В Свердловской области врио губернатора Евгений Куйвашев набирает 61%, а в Севастополе Дмитрий Овсянников — 71%. В Удмуртской республике и в Ярославской области побеждают Александров Бречалов (78%) и Дмитрий Миронов (79%), соответственно.

Лидером по явке избирателей на выборах глав российских регионов стала Мордовия. В голосовании приняли участие более 70% избирателей. Самый низкий показатель в Карелии – 23,5%.