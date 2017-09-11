На Украине завели уголовное дело после пересечения Саакашвили границы

Полиция Львова завела уголовное дело после пересечения экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили границы Украины, говорится на сайте полиции.

Дело возбудили по части 1 статьи 332 УК («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). По этой статье предусмотрено наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

По сообщению полиции,«во время обеспечения общественной безопасности и порядка», когда сторонники Саакашвили пытались прорывать кордон силовиков около пункта пропуска «Шегини», пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко призвал привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности за «прорыв государственной границы».

Накануне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Затем Саакашвили сообщил о планах ехать во Львов.

Ранее польские пограничники по распоряжению украинских железных дорог остановили поезд, в котором Саакашвили ехал на Украину. Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные. Также главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Напомним, о том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

В Грузии Саакашвили заочно предъявили обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, а также в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.